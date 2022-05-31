Важен каждый: свердловские власти взяли в работу новые пожелания бизнеса

Оперативный штаб под руководством губернатора Евгения Куйвашева приложил большие усилия для сглаживания последствий санкций и их негативного влияния на малое и среднее предпринимательство. И это дало свой результат: с нового года число субъектов МСП в Свердловской области возросло на 4500 и превысило 200 тысяч.

Такие цифры прозвучали в резиденции губернатора на собрании по случаю Дня российского предпринимателя, на котором присутствовали около 70 свердловских бизнесменов, первый заместитель губернатора Алексей Шмыков, замгубернатора Дмитрий Ионин и бизнес-омбудсмен региона Елена Артюх.

По словам Алексея Шмыкова, на сегодняшний день в сфере МСП занят каждый третий житель области трудоспособного возраста, бизнес вносит существенный вклад в экономику региона. Регулярные неформальные встречи представителей власти с предпринимательским сообществом позволяют обсудить актуальные проблемы и вместе найти решения. «Это помогло нам во время пандемии коронавируса, а сейчас, в новых экономических условиях, мы столкнулись с новыми вызовами. Губернатор Евгений Куйвашев лично возглавляет оперативный штаб, при штабе созданы рабочие группы. На сегодняшний день мы видим, что малый и средний бизнес постепенно восстанавливается, продолжается рост количества предпринимателей и численности занятых в сфере МСП. Свою задачу видим в поддержке и закреплении этой тенденции. Создание благоприятных условий для комфортного ведения бизнеса было и остается в фокусе нашего внимания», – сказал Алексей Шмыков.

Участники встречи имели возможность лично передать руководителям области свои пожелания и предложения. Например, представитель Российского союза торговых центров в Екатеринбурге Марина Крупина попросила о продлении налоговых льгот на имущество организаций для ТЦ в связи с закрытием многих бутиков и тяжелым положением арендаторов. Эти льготы были введены в период коронавирусных ограничений, что позволило торговым центрам выжить, но сейчас, по словам Крупиной, ситуация не менее сложная. Ассоциация рестораторов и кулинаров Свердловской области попросила у областных властей помощи в связи с резко возросшими ценами на продукты питания, а также на упаковку: это сильно затрудняет предприятиям исполнение государственных и муниципальных контрактов, в том числе по школьному питанию. Также свои пожелания высказали представители частной медицины, промышленности, управляющих компаний, индивидуальные предприниматели. Прозвучала просьба о помощи предприятиям, желающим принять участие в национальном проекте «Производительность труда». Ее поддержал президент УТПП Андрей Беседин, который заявил, что необходимые вложения в скором будущем дадут кратно превосходящий экономический эффект. Все вопросы были приняты в работу.

Замгубернатора Дмитрий Ионин по итогам заседания заявил журналистам: «Уже сформирован приличный пул мер для помощи предпринимателям. Задача региональной власти, чтобы эти меры работали на низовом уровне, чтобы каждый конкретный предприниматель мог ими воспользоваться. А если не может воспользоваться, оперативно отработать с антикризисным штабом, который возглавляет губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев – где надо скорректировать нормативные акты или просто снять непонимание предпринимателя. Например, сегодня предприниматель сказал, что не смог воспользоваться поддержкой минсельхоза, тут же в ручном режиме договорились, что этот вопрос будет отработан министерством сельского хозяйства».

Уполномоченный по правам предпринимателей Елена Артюх добавила, что сейчас одна из самых главных задач – максимально снизить издержки у бизнеса. «Это и налоговые издержки, это издержки, связанные с другими неизбежными платежами, со стоимостью ресурсов. Те издержки, которые влияют на себестоимость. Это сейчас основная задача», – сказал она.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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