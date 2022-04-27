Екатеринбургские ретейлеры: «Худший вариант развития событий – «абибасы» в красивых ТЦ»

Руководители и владельцы торговых центров Екатеринбурга сегодня собрались за круглым столом, чтобы обсудить перспективы работы в новых экономических реалиях. Большинство согласилось, что ситуация будет более понятной через несколько месяцев. Пока каждая команда действует исходя из особенностей своего объекта.

Представитель Российского союза торговых центров в Екатеринбурге, гендиректор ТДЦ «Европа» Марина Крупина сообщила, что в среднем в торговых центрах простаивают от 20 до 30% площадей. Другие участники круглого стола назвали следующие цифры: в «Гринвиче» пустует 23% площадей, в Veer Mall – 18%, в Brаnds' Stories Outlet – 4,5%, в «Радуга-парке» – 8%.

Когда они откроются и возобновят ли работу вообще, сложно сказать, говорит Марина Крупина. Арендаторы просят пойти им навстречу и платят минимальную арендную плату. Их цепочки взаимоотношений с иностранными брендами разрушены. Логистика стала очень дорогой, а где-то – вовсе невозможной. 9 % ТЦ сейчас закредитованы, все, что удается получить за аренду, идет на уплату налогов и погашение кредитов. В связи с этим ТЦ обратились за помощью к губернатору Евгению Куйвашеву. Его просят сохранить для ретейлеров льготу по налогу на имущество, которая была введена с 2016 года, но в этом году заканчивается.

Дмитрий Сарапульцев, директор торговых центров «Гринвич» и «Пассаж», напомнил, что большинство приостановивших свою деятельность иностранных компаний – это одежда и обувь, а фэшн-индустрия – это сезонность. «Если в мае открытия нет, следующее открытие только на август может стоять. Фэшн-индустрия работает так, и больше никак, – пояснил Дмитрий Сарапульцев. – Есть магазины, которые абсолютно точно не будут работать осенью, они доторговывают летними коллекциями. В основном это российский франчайзинг крупных западных марок. Например, Michael Kors, у которого дистрибьютор по России не приглашен на осеннюю сборку. Что тогда там будут продавать? Скорее всего, эти магазины тоже будут закрыты». Таким образом, к осени неработающих магазинов может стать еще больше.

Директор «Гринвича» также отметил, что он не знает, кто бы мог зайти, например, на просторные, хорошо декорированные и освещенные помещения бренда Zara. По его мнению, ни российские, ни азиатские бренды просто «не потянут» такие торговые площади. «К осени мы увидим критическую картину. Самый плохой сценарий – ярмарки-развалы, – считает он. – Некоторые говорят: «Давайте зайдём на эти красивые площадки», – а кого ты туда приведешь? Порезать две тысячи квадратных метров на маленькие закутки нам бы не хотелось».

Алексея Караваева, директора мебельного центра «Гулливер», больше волнуют не поставки товаров, а платежеспособность населения – чтобы оно могло покупать новые квартиры, иначе им нечего будет обставлять. А падение спроса на квартиры уже наблюдается.

Представитель «Форум-групп» Михаил Ерофеев рассказал, что в ТРЦ «Радуга-парк» компания планирует и дальше развивать досуговую и развлекательную составляющую. Что касается аутлет-центра, то существующие там скидки до 30% дают хороший трафик.

Зиля Большакова, директор УК Sila Voli, рассказала, что на их ТЦ очень заметно сказалась приостановка в России продаж спортивных брендов «Найк» и «Пума». «К нам поступают десятки звонков, люди спрашивают, когда они откроются. Их закрытие для нас существенно. Трафик существенно упал, арендаторы, которые были расположены рядом с ушедшими, просят скидки по арендной плате. К тем, у кого есть одежда и обувь, покупатели идут, но неизвестно, что будет через полгода. Никто не понимает, как импортный товар будет приходить в Россию», – поделилась она.

Наиболее оптимистично выступил директор универмага «Большой» Денис Пьянков, который сообщил, что у них в продаже вообще нет иностранных брендов, они работают только с отечественными, и пока ни один из них не собирается останавливаться.

Андрей Шефер, директор УК ТЦ «Гермес», поделился полезным опытом: еще с 2012 года в «Гермесе» уменьшили долю торговых помещений, открыли офисы и фитнес-залы. Но ситуация в целом видится ему довольно мрачной. «Российский рынок закрывают. Вся отличная торговая инфраструктура становится излишней. То, во что вы сейчас одеты, вы больше не купите, особенно по той же цене, – заявил он. – Ведущие фэшн-компании в мире больше не вернутся в том формате, в каком они были. У них тоже состояние шоковое. Они будут думать, как сохранить российский рынок, но инвестиции уйдут. Торговым центрам надо как-то выживать, но экономика будет падать, а рынок скукожится. В худшем варианте у нас будет как в 90-х, будет поступать контрафакт, только в красивых ТЦ».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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