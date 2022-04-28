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NewDayNews.ru

Четверг, 28 апреля 2022, 12:11 мск

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Под угрозой увольнения в России оказались 600 тысяч сотрудников иностранных компаний

В России в иностранных компаниях заняты около 2 млн человек, из них 600 тысяч находятся под угрозой потери работы. Об этом заявил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

«До начала СВО в иностранных компаниях из недружественных стран трудились примерно 2 миллионов человек. Сейчас 600 тысяч – ушли в простой или оказались под риском увольнения. В этой ситуации необходимо сохранить предприятия и рабочие места», – сказал Турчак на Всероссийском муниципальном форуме.

По его словам, содействовать занятости населения и обеспечению стабильной работы экономики должны органы местного самоуправления. В их обязанности входит мониторинг рынка труда, помощь бизнесу в перестройке технологических и товарных цепочек, а также отслеживание и оперативное уведомление о попытках банкротить предприятия.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что из-за ухода зарубежных компаний могут потерять около 200 тысяч человек. В столице почти три сотни зарубежных компаний приостановили свою деятельность после начала российской военной операции на Украине, которая повлекла за собой введение жестких антироссийских санкций со стороны стран Запада.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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