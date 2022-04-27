Иностранные бренды «заморозили» около 8 млн кв. м торговых площадей, а уйдут ли – неизвестно

После приостановки деятельности крупных иностранных компаний в России оказались закрыты около 8 млн кв.м площадей в торговых центрах. В основном это касается магазинов одежды, обуви и аксессуаров. Что будет с ними дальше – пока не могут сказать ни ритейлеры, ни арендаторы.

Об этом рассказал на круглом столе Олег Войцеховский, управляющий директор Российского совета торговых центров. Он отметил, что во многих бутиках картина не меняется с марта: фактически компании из ТЦ не уходят, площади не освобождают, от арендных договоров не отказываются, но арендную плату выплачивают не полностью, особенно те, кто мог платить ее только с торгового оборота. Покупатели недоумевают: вещи висят, периодически в магазинах появляется персонал, но купить ничего нельзя.

«Мы не знаем, как эти компании собираются жить дальше, – отметил Войцеховский. – Примерно 3-3,5 млн кв.м, по нашим подсчетам, вероятно, будут все-таки освобождены, может быть, меньше, но где и когда – мы не знаем». Эксперт подчеркнул, что ритейлеры регулярно пытаются получить от иностранных партнеров хоть какой-то определенный ответ, но сроки все время откладываются. «Раньше они говорили – определимся до мая. Теперь говорят, что понимание ситуации будет где-то в июне. Каждую неделю они получают от своих центров новые вводные. Рынок остается в подвешенном состоянии», – отметил Войцеховский. При этом заранее договориться, кто займет освободившиеся площади, тоже невозможно – ведь кто именно и когда уйдет, неизвестно.

Войцеховский также ответил на вопрос, как в Совете торговых центров советуют строить отношения с арендаторами, которые и не работают, и не съезжают. «У нас есть методика, как поступать в таких случаях, но мы ее широко не афишируем. Но если кому-то нужна помощь, обращайтесь», – обратился он к екатеринбургским ритейлерам.

Он добавил, что каждый новый кризис приводит к тому, что ТЦ учитывают его обстоятельства в арендных договорах на будущее. Но, как правило, каждый кризис – особенный, и обстоятельства не повторяются. «Считанные ТЦ имеют в своих арендных договорах четко прописанные выплаты за простой, вне зависимости от его причин. Таких примеров практически нет», – подчеркивает управляющий директор РСТЦ.

При этом, по его мнению, хоронить торговые центры рано. «ТЦ предрекали смерть много раз. Но мы видим, что люди очень не любят отказываться от своих потребительских привычек. Падение спроса почти никогда не пропорционально силе экономического кризиса. Люди стараются покупать то, что привыкли», – резюмировал Войцеховский, добавив, что интернет-торговля по-прежнему занимает меньше 5% от оборота в сегменте одежды и обуви.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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