Количество пустых площадей в ТЦ достигло исторического максимума

В Екатеринбурге пустует около 180 тысяч квадратных метров торговых площадей, или 17% от общего количества. Это – исторический максимум за все время существования ТЦ в городе, написал в своем телеграм-канале руководитель аналитического центра Уральской палаты недвижимости, директор «ХОД-Консалтинг» Михаил Хорьков.

«В рамках подготовки аналитического отчета по рынку торговой недвижимости Екатеринбурга посчитали пустующие площади и прослезились. По данным управляющих компаний в конце марта 2022 в торговых центрах Екатеринбурга было вакантно 65 тыс. кв. м, или около 6% арендопригодных площадей. Но кроме «официальной позиции» торговых центров мы на протяжении многих лет собираем данные по пустующим площадям, которые не функционируют на момент обхода. Таких проблемных площадей оказалось более 180 тыс. кв. м, или почти 17% от всех площадей ТЦ. Это исторический максимум для рынка торговой недвижимости города», – написал Михаил Хорьков в канале Reburg.

Напомним, ранее представитель Российского союза торговых центров в Екатеринбурге, гендиректор ТДЦ «Европа» Марина Крупина сообщила, что в среднем в торговых центрах простаивают от 20 до 30% площадей. Представители самих центров называли другие данные: в «Гринвиче» пустует 23% площадей, в Veer Mall – 18%, в Brаnds' Stories Outlet – 4,5%, в «Радуга-парке» – 8%. После ухода иностранных брендов по всей России опустели дополнительно 8 миллионов квадратных метров площадей в ТЦ. Вернутся ли магазины и когда это произойдет, сказать никто не может. Причем сами ТЦ сейчас закредитованы. И все, что удается получить за аренду, идет на уплату налогов и погашение кредитов. В связи с этим ТЦ обратились за помощью к губернатору Евгению Куйвашеву. Его просят сохранить для ретейлеров льготу по налогу на имущество, которая была введена с 2016 года, но в этом году заканчивается.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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