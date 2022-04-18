Без работы могут остаться 200 тысяч москвичей

Работу в Москве из-за ухода зарубежных компаний могут потерять около 200 тысяч человек. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге. Власти города планируют выделить из бюджета 3,36 млрд рублей на программу поддержки работников, находящихся под риском увольнения, и обещают трудоустроить около 58 тысяч человек.

«В первую очередь программа адресована сотрудникам иностранных компаний, которые временно приостановили деятельность или приняли решение уйти из России. По нашим оценкам, под риском потерять работу находятся порядка 200 000 человек», – сообщил грандоначальник.

Собянин отметил, что между приостановкой работы зарубежного бизнеса и фактическим закрытием «проходит достаточно много времени». «Несколько недель и даже месяцев сотрудники могут находиться в вынужденном простое, получая компенсацию работодателя. На этот случай мы предлагаем организовать временные работы – комплектование архивов, текущий ремонт оборудования и тому подобные мероприятия, выполняя которые, сотрудники будут получать дополнительный доход», – написал мэр. Он уточнил, что бюджетные субсидии на это могут получить как предприятия, сотрудники которых находятся под риском увольнения, так и организации, готовые создать временные рабочие места для работников других предприятий.

Для уволенных, но пока еще не трудоустроенных сотрудников, власти намерены организовать общественные работы. «Возможность заняться полезным делом и приобрести новые навыки предоставят центры госуслуг «Мои документы», летние павильоны «Здоровая Москва», парки и другие городские организации», – отметил Собянин.

Кроме того, предприятия и организации, которые будут массово трудоустраивать работников, получат субсидии на адаптацию сотрудников к новым рабочим местам. Персонал будут обучать либо в профильных колледжах и центрах профессиональной подготовки, либо в учебных подразделениях организаций (корпоративных университетах), уточнил градоначальник.

Планируется, что в рамках данной программы помощь в трудоустройстве получат свыше 58 тыс. сотрудников предприятий, приостановивших свою работу. Из них около 12,5 тыс. человек пройдут переобучение и 39 тыс. человек будут трудоустроены на временные и общественные работы.

Ранее мэр Москвы сообщил, что в столице почти три сотни зарубежных компаний приостановили свою деятельность после начала российской военной операции на Украине, которая повлекла за собой введение жестких антироссийских санкций со стороны стран Запада.

Москва, Наталья Петрова

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