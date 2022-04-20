Число работников в простое в России с начала марта выросло в 2,5 раза

В России примерно 98 тыс. работников предприятий находятся в простое – это в 2,5 раза больше, чем в начале марта. Об этом сообщил замглавы Минтруда РФ Андрей Пудов. Замминистра отметил, что массовые увольнения в стране не фиксируются.

«Что касается цифр, заявленных к высвобождению, то это около 50 тыс. человек, при этом четко обозначу, что массовых высвобождений не отмечено», – сказал Пудов на заседании в Госдуме экспертного совета по вопросам совершенствования законодательства в социальной сфере (цитата по ТАСС).

Чиновник также сообщил, что в России зарегистрировано около 670 тыс. безработных, отметив, что в банке вакансий 1,9 млн позиций.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что из-за ухода зарубежных компаний работу в столице могут потерять около 200 тысяч человек.

По оценке экспертов Bloomberg, в России в результате санкций и ухода ряда иностранных компаний впервые за 10 лет безработица может вырасти в два раза до 9%.

Председатель Общероссийского профсоюза НСБ Дмитрий Галочкин заявил, что безработица в России будет увеличиваться, однако, по его мнению, государство способно этому противостоять.

Москва, Наталья Петрова

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