«Сложилась непростая ситуация»: в России прогнозируют всплеск безработицы

Уровень безработицы в России на фоне западных санкций и ухода ряда зарубежных компаний будет повышаться. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал председатель Общероссийского профсоюза НСБ Дмитрий Галочкин сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, ситуация наверняка будет ухудшаться, но государство способно этому противостоять.

«Безработица будет увеличиваться. Сложилась непростая ситуация, но нельзя сравнивать с геополитической катастрофой 90-х, когда не просто был развал Советского союза и все рушилось и экономические связи и так далее. Мы научились играть по правилам капитализма», – сказал он.

При этом Галочкин обратил внимание, что основным работодателем в России является государство. «По оценкам наших экспертов, 60-65% занятых в российской экономике, это те, кто работают или каким-то образом связаны с государством – или бюджетной сфере напрямую, или опосредовано. Поэтому государство сможет и должно в этом плане принять все меры для того, чтобы эту занятость обеспечить», – подчеркнул он.

Как считает профсоюзный лидер, главной мерой поддержки населения должно стать увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ). «Самое основное – пересмотреть МРОТ в России. Люди должны получать достойные деньги за достойный труд. Такие копейки, которые сейчас платятся, – это неправильно. Почему-то государство во время кризиса всегда поддерживает крупный бизнес, банки, вливает в банки миллионы, когда можно поддержать покупательскую способность людей и поднять минимальную оплату труда работников. Это тоже будет драйвером развития экономики и создания новых рабочих мест», – пояснил он.

В то же время Галочкин обратил внимание на кадровый перекос из-за большой разницы в оплате труда в различных сферах. «В некоторых отраслях уже отмечается нехватка кадров – в сфере безопасности, охранной деятельности, пожарной безопасности, в строительстве. Например, в последнее время очень бурно развивались курьерские службы доставки. И там так быстро росли зарплаты, что были опасения, что сотрудники МВД и полиции – им проще уволиться и пойти доставщиком и получать 80-120 тысяч рублей, если без машины, а с машиной – 250. Это серьезный тренд в экономике. К этому тоже нужно присмотреться, перекосы есть», – уточнил он.

Кроме того, лидер профсоюза считает, что необходимы налоговые послабления. «У работодателей каждые 2-3 года какие-то трудности – кризис 8-го года, 14-го года и так далее. Только успевает очнуться от очередного кризиса – наступает новый. Поэтому надо, чтобы понятные правила игры были, и как можно меньше налогов оборотных и иных, может, пересмотреть тот же НДС (налог на добавленную стоимость)… 20% (НДС) в наше тяжелое время налог – при том, что у нас профицитный бюджет и деньги не знают куда ставить, даже хранили в долларах и евро. И зачем их забирать из экономики? Предприниматели сами поймут, во что вкладываться, и будут создавать новые рабочие места», – заключил Галочкин.

Стоит отметить, что, по оценке экспертов агентства Bloomberg, в России в результате санкций и ухода ряда иностранных компаний впервые за 10 лет безработица может вырасти в два раза до 9%.

Москва, Мария Соколова

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