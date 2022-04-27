Автозаводы обязали сохранить число работников ради получения льгот

От работающих в России автоконцернов потребовали сохранить численность сотрудников, чтобы предприятия могли получить компенсацию за утилизационный сбор. По мнению экспертов, это требование в текущих условиях невыполнимо, так как для сохранения объемов производства у заводов попросту нет комплектующих.

Сохранение большей доли персонала было выдвинуто правительством в ультимативном порядке, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники на авторынке. «Речь идет о подписании дополнительных соглашений к субсидиям №30-32, по средствам которых компенсируется уплаченный в бюджет утильсбор. В них автозаводы должны гарантировать, что среднесписочная численность сотрудников в 2022 году не упадет ниже уровня 90% от 2021 года», – сообщается в публикации. В случае невыполнения указанных требований автоконцерны не получат возмещение уплаченного утильсбора за I квартал 2022 г.

По словам одного из собеседников издания, требование выдвинул Минпромторг, оно касалось только иностранных игроков. В то же время другие источники среди чиновников рассказали, что допсоглашения подписывали не только зарубежные производители, но и отечественные игроки.

В Минпромторге и Минфине ситуацию не прокомментировали.

По мнению исполнительного директора «Автостата» Сергея Удалова, при нынешних возможностях производства 90% сотрудников сохранить просто невозможно. «Это явно административная, а не экономически обоснованная мера. У заводов просто нет возможности производить, и раньше конца лета в нормальном режиме выпуск не восстановится», – заключил эксперт.

Москва, Зоя Осколкова

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