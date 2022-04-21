Названы самые уязвимые для санкций регионы России

Из-за санкций Запада больше других пострадают регионы, где велика доля жителей, занятых в обрабатывающей промышленности. В то же время кризис в меньшей степени затронет дальневосточные и сибирские субъекты, которые имеют торговые связи с Китаем. Об этом рассказала эксперт по экономике регионов, профессор географического факультета МГУ им. Ломоносова Наталья Зубаревич.

По ее словам, главные риски, которые несут для России введенные ограничения, – спад промышленного производства, рост безработицы (скрытой и официальной), а также снижение налоговых доходов региональных бюджетов. Нынешний санкционный кризис не похож на предыдущие экономические шоки последнего десятилетия – нефтяного 2014-2015 годов и коронавирусного 2020 года.

«Наибольшие опасения вызывают промышленные центры, где велика доля занятых на обрабатывающих производствах. Две трети промышленных производств приходится на 16 регионов России», – цитирует Зубаревич РБК.

Спад в производстве ожидается и у тех предприятий, которые используют импортные комплектующие, ввезенные из стран, поддержавших санкции. Речь идет о транспортном, энергетическом и нефтегазовом машиностроении. Такие предприятия есть в Центральном федеральном округе (во Владимирской, Калужской областях), Поволжье (Ульяновская область, Марий Эл, Удмуртия), на Урале (Челябинская, Свердловская области) и в Северо-Западном ФО (Новгородская и Вологодская области). Трудности начнутся в регионах, где высокая доля предприятий топливно-энергетического комплекса и нефтегазохимии, лесной и целлюлозно-бумажной промышленности – Карелия, Архангельская область, Коми.

Кроме промышленности удар примет на себя сектор услуг и торговли. Эта сфера наиболее развита в крупных городах и региональных центрах – занятые в ней окажутся под угрозой увольнения из-за сокращения спроса и платежеспособности потребителей. Если крупный бизнес может себе позволить сохранять рабочие места хотя бы на минимальной зарплате, то работодатели из сферы услуг и этого не могут.

Москва, Зоя Осколкова

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