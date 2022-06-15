Свердловский министр заявил, что уход иностранных игроков на свердловские ТРЦ не повлияет

Министр АПК и потребительского рынка Свердловской области Артем Бахтерев считает, что уход крупных иностранных игроков не повлияет на рентабельность местных ТРЦ.

«Давайте говорить о том, что уход тех компаний, что заявляли, не состоялся. У нас ушла кофейня Starbucks, где работало девять человек (их места заняли отечественные игроки), и Pizza Hut – одно заведение. Ажиотаж по поводу выхода «Макдоналдса» с нашего рынка чрезмерен, потому что совершился ребрендинг, и меню почти не изменилось, только некоторые позиции заменены», – заявил он на брифинге, отвечая на вопросы СМИ.

Министр добавил, что говорить о массовом высвобождении торговых площадей не приходится. «Не произошло выходов компаний, поэтому площади не были высвобождены, площади остались», – заявил он.

Как уже сообщал «Новый День», в конце апреля представители различных ТРЦ заявляли, что в «Гринвиче» пустует 23% площадей, в Veer Mall – 18%, в Brаnds' Stories Outlet – 4,5%, в «Радуга-парке» – 8%.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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