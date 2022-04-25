«Каждую неделю режем ленточки»: в Свердловской области открываются новые производства

После верстки новой программы по импортозамещению предприятия Свердловской области активно включились в работу, уже начали открываться новые производства. В ближайшее время их станет больше. Это стало возможным благодаря тесному взаимодействию бизнеса и власти и повышению эффективности бизнес-процессов, что дает синергетический эффект.

Программа, которая сейчас находится на обсуждении в рабочих группах и общественных союзах предприятий, включает три направления: материалы, которые надо заместить; инновационные проекты, которые надо реализовать до 2025 года; и перечень НИОКР, которые должны помочь заместить то, что ушло со свердловского и российского рынка. «Предприятия включились в работу. В ближайшие месяц-два будут организованы новые производства. Каждую неделю, каждый месяц мы режем ленточки на открытии, – рассказал в проекте «Мы объясняем» министр промышленности и науки Сергей Пересторонин. – Губернатор принял решение оказывать меры господдержки предприятиям на уровне субъекта. Мы делаем экономическое обоснование по каждому предприятию: что мы должны профинансировать и что мы получим на выходе. И это работает». Министр привел пример – новое предприятие по производству качественной кожи: «Самое главное было – найти специалистов и профинансировать. Специалисты приехали из Германии и Ливии, подсказали, какое оборудование и где закупить, откуда завезти. Когда мне показали готовые образцы, я был приятно удивлен. Думал, это «Луи Виттон», но нет. Теперь помогаем, чтобы этот товар пошел в торговые сети».

Уже существующие промышленные предприятия региона в условиях санкций осваивают новые направления, в частности, инструменты для обрабатывающих производств – раньше почти все они завозились из-за рубежа. Например, приступили к такой работе Свердловский инструментальный завод, Кировградский завод ферросплавов, который раньше специализировался в большей степени на производстве материалов. «Иностранные производители с рынка ушли, конкуренция стала ниже. Возможностей много», – отметил Пересторонин.

Для адресной поддержки системообразующих предприятий, число которых в области с прошлого года выросло в несколько раз, используются средства Фонда технологического развития промышленности. Сейчас в областном правительстве формируются порядки предоставления целевой финансовой помощи таким предприятиям на приобретение оборудования и пополнение оборотных средств, что особенно актуально. По словам министра, к июню этот инструмент заработает.

Кроме мер поддержки, введенных в новых экономических условиях, вызывают интерес предприятий и программы, реализация которых началась несколько лет назад. Так, 138 свердловских предприятий участвуют в национальном проекте «Производительность труда». По данным первого заместителя губернатора Алексея Шмыкова, к концу 2022 года их число увеличится до 161, а к 2024 году достигнет 297. Участники проекта могут рассчитывать на серьезную господдержку, в том числе организационную и финансовую. Как сообщил на совещании 21 апреля директор Фонда технологического развития промышленности Александр Казаков, на предприятиях-участниках нацпроекта на 40 процентов сократилось время протекания техпроцессов, в полтора раза увеличилась выработка. Кроме того, участники могут получить льготные займы под 1% годовых сроком на 5 лет, помощь при выходе на экспорт, налоговые инвестиционные вычеты.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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