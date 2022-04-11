Аллергики жалуются на ухудшение состояния из-за пыли и оттаявшей плесени

Уральцы, склонные к аллергиям, рассказывают, что сезон хронических ринитов и иных подобных болезней открыт. Пыльцы от деревьев еще нет, зато много пыли, оттаявшей плесени и других триггеров аллергии.

Обсуждение активизировалось в теме о поллинозе на форуме Umama.ru. Мамы пишут, что дети-аллергики уже жалуются на насморк, у них слезятся глаза и шелушится кожа.

«Мои зачихали и носы захлюпали, хотя на улице снег. Я обычно с конца марта начинаю давать антигистаминные. Причем у моих на березу аллергия, но ещё раньше ольха вроде начинает пылить, у многих на неё», – пишет одна из жительниц Екатеринбурга.

Другая предполагает, что аллергические проявления могут быть и на оттаявшие прошлогодние березовые сережки, ветки, листья: «Остатки снега на площадке усыпаны ровным слоем, а они в садике постоянно копаются в этом всём. Не знаю уже. Сегодня утром смотрела, березы уже с сережками есть, но закрытыми пока плотно».

Взрослые реагируют на пыль и вещества, которыми всю зиму посыпали дороги. «Реагенты, плесень от старых листьев и т.д. вот на это может быть реакция у тех, кто чувствителен к этому», – пишет один из пользователей.

«У меня ощущение, что аллергики сейчас еще особенно остро реагируют на таяние снега с реагентом, которым так активно дороги всю зиму посыпали. Сейчас это тает, сохнет и с пылью попадает в легкие. Я не аллергик, и то глаза чешутся после улицы периодически», – соглашается другой.

Врачи рекомендуют склонным к аллергии заранее начинать сезонную терапию назначенными индивидуально лекарствами, а не дожидаться цветения березы и ольхи. «Красными флагами» (сигнал срочно вызвать скорую помощь) при поллинозе являются одышка и затрудненное дыхание. Среди острых реакций чаше всего встречаются ангиоотеки. Самолечением лучше не заниматься, при первых признаках аллергии следует обратиться за медицинской помощью. Не исключено, что кроме медикаментов назначат особую диету, исключающую «перекрестные» продукты.

В сезон аллергий больным советуют максимально ограничить контакт с аллергеном. Если у вас реакция на пыль, можно ходить на улице в маске. После возвращения домой промывать нос, стирать одежду.

Добавим, что цветение берез и других ветроопыляемых деревьев на Урале начнется скорее всего через 2-3 недели и может продолжаться в течение месяца. В такой период больше всего страдают больные поллинозом.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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