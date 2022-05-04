В Екатеринбурге зацвели деревья: у аллергиков – обострение поллиноза

В Екатеринбурге с начала мая зафиксирована высокая концентрация пыльцы некоторых деревьев в воздухе. Больные поллинозом уже заметили ухудшение состояния. До окончания периода цветения им рекомендуют воздержаться от долгих прогулок, не пропускать прием назначенных врачом препаратов, часто стирать одежду и принимать душ.

По данным клиники «УГМК-Здоровье», опубликованным в социальных сетях больницы, в Екатеринбурге зафиксирована высокая концентрация пыльцы березы и тополя, средняя концентрация пыльцы ивы и вяза, низкая концентрация пыльцы клена, орешника и ольхи. Люди, страдающие аллергией на цветение, уже начали остро реагировать. Мамы аллергиков рассказывают, что детей отправляют на больничный как минимум до середины мая, а от физкультуры на улице освобождают до лета.

Поллиноз проявляется обычно сильной заложенностью носа, чиханием, зудом, кашлем, покраснением и отеком глаз. Диагноз ставится клинически. Как правило, пациентам назначают антигистаминные препараты, гормональные спреи, а также ингибиторы лейкотриенов. Все назначения должен делать строго врач.

На время цветения растений аллергикам советуют как можно реже бывать на свежем воздухе, особенно – в парках и лесах. После возвращения с улицы нужно сразу же принять душ, а одежду отправить в стирку. Делать это должен не только больной, но и все члены семьи. Дома лучше установить увлажнитель и фильтр воздуха. Также доктора советуют исключить из рациона перекрестные продукты, если при их наличии аллергическая реакция усиливается. В особо тяжелых случаях поллинозникам советуют уезжать из региона на время цветения деревьев.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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