В аптеках из-за тополиного пуха – повышенный спрос на антигистаминные препараты

Жители Екатеринбурга говорят, что в аптеках возник повышенный спрос на антигистаминные средства. Некоторые популярные препараты разбирают моментально.

По словам горожан, дефицита лекарств, конечно, нет, но в некоторых аптеках популярные таблетки и капли заканчиваются раньше, чем подвозят следующую партию.

«На Краснолесье «Зодак» нашла не в первой аптеке. Фармацевты говорят, что тополиный пух провоцирует аллергии», – рассказала жительница Екатеринбурга.

На форуме поллинозников Екатеринбурга рассказывают, что дети странно в этом году переносят период цветения. Береза уже давно отцвела, но реакция на пыльцу почему-то у некоторых детей еще осталась. «Мой все утро чихает, кашляет. Когда дождь был, все лужи – в желтой пыльце. Может, еще что-то цветет», – пишут пользователи.

По данным сервиса Meteonova, сейчас в Свердловской области цветут подорожник и злаки. А вот тополиный пух сам по себе аллергию вызывать не должен. Но он переносит на себе пыльцу растений-аллергенов.

Напомним, в период цветения растений аллергикам советуют как можно реже бывать на свежем воздухе, особенно – в парках и лесах. После возвращения с улицы нужно сразу же принять душ, а одежду отправить в стирку. Делать это должен не только больной, но и все члены семьи. Дома лучше установить увлажнитель и фильтр воздуха. Также доктора советуют исключить из рациона перекрестные продукты, если при их наличии аллергическая реакция усиливается. В особо тяжелых случаях поллинозникам советуют уезжать из региона на время цветения деревьев.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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