Аллергики жалуются на ухудшение состояния из-за жары и цветения лебеды

Жители Екатеринбурга, страдающие аллергией на цветение растений, жалуются на ухудшение состояния. Из-за возвращения жаркой и сухой погоды в воздухе усилилась концентрация пыльцы, в частности, лебеды. Поллинозники страдают насморком, одышкой.

«У нас вся семья – аллергики. В последние дни стоит выйти на улицу – сразу нос закладывает. Дома состояние нормальное», – рассказывают екатеринбуржцы.

По данным сервиса meteonova, в Екатеринбурге всю текущую неделю в воздухе будет высокая концентрация пыльцы лебеды. Пыление будет усиливаться утром и днем, поскольку ожидается малооблачная и ясная погода. Также, по данным, опубликованным клиникой «УГМК-Здоровье», в воздухе – низкая концентрация пыльцы полыни и крапивы, низкая концентрация спор плесневого грибка альтернария.

Аллергия на пыльцу лебеды сопровождается обильным течением из носовой полости, реже кожными проявлениями, в тяжелых случаях – приступами удушья, крапивницей, отеком Квинке, сезонного пыльцевого дерматита с сильным зудом и разнообразными высыпаниями.

На время цветения растений аллергикам советуют как можно реже бывать на свежем воздухе, особенно – в парках и лесах. После возвращения с улицы нужно сразу же принять душ, а одежду отправить в стирку. Делать это должен не только больной, но и все члены семьи. Дома лучше установить увлажнитель и фильтр воздуха. Также доктора советуют исключить из рациона перекрестные продукты, если при их наличии аллергическая реакция усиливается. В особо тяжелых случаях поллинозникам советуют уезжать из региона на время цветения растений, вызывающих аллергию.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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