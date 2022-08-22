Жара на Среднем Урале задержится на неделю

В Свердловской области после кратковременного похолодания и слабых ночных заморозков вновь установилась очень теплая погода без осадков. Причиной всему – обширный антициклон, который занимает сейчас всю европейскую часть России и охватывает Уральский регион. Всю рабочую неделю будет стоять 30-градусная жара, зной спадет лишь к выходным.

По прогнозу главного синоптика Свердловской области Галины Шепоренко, в первой половине недели (22-26 августа) под влиянием антициклона на Урале ожидается жаркая сухая погода (днем +26…+31 °C). В конце недели антициклон отступит на юг европейской территории России. Под влиянием атмосферного фронта, который надвинется с севера, в выходные дни и в начале последней недели лета (27-30 августа) вероятны кратковременные дожди и понижение температуры: ночью +10…+15, на севере до +7 °C. Днем будет +21…+26 градусов, на севере около +17…+22 °C.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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