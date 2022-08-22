Сегодня отмечают день Матвея Змеесоса

Сегодня, 22 августа, православные христиане отмечают день памяти Матвея, одного из апостолов Христа, который занял место Иуды после предательства Искариота. При этом в Евангелиях Матфей упоминается лишь однажды, когда Петр предлагает выбрать двенадцатого апостола жребием. Из двух кандидатур – Матвея и Иосифа – выбор падает на первого.

Что касается странного прозвища святого, то это связано с русским поверьем. Якобы в этот день к вымени коров на выпасе присасывались змеи и выпивали молоко, так что 22 августа скотину старались не выпускать на пастбище, а также не ставили ведро с парным молоком на стул или кадку, так как считалось, что от этого лактация может закончиться.

Считалось, что после дня памяти святого, которого также называли Матвеем Ненастным, летний жар отступает, дожди становятся холодными. Однако в этом году приметы могут не сработать, по прогнозам синоптиков, в ближайшее время сохранится жара, а вот осадков вообще не ожидается.

Екатеринбург, Елена Сычева

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