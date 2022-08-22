Из-за жары и засухи Урал остался без грибов

Второй месяц подряд в Свердловской области стоит преимущественно жаркая погода с минимальным количеством осадков. В Екатеринбурге в августе было всего два дождливых дня, осадков выпало в 12 раз меньше нормы. Из-за этого в лесах практически нет грибов.

Бывалые грибники отмечают: вторая половина августа на Урале – самая грибная пора, обычно в это время в лесах встречаются практически все виды грибов, и условно летние, и осенние, но сейчас попадаются только бычки и свинушки (этот гриб признан ядовитым и собирать его опасно).

Уральцы отмечают, что вдоль трасс практически нет никакой торговли дарами леса, привычной для этого времени года. На сайтах объявлений можно найти штучные объявления о продаже грибов, и в тех предлагают небольшие ведерки. В июне, на старте грибного сезона, их вывозили из леса багажниками.

С ягодами тоже не задалось – кроме черники найти что-то еще сложно, но уральцы надеются, что хотя бы брусника в этом году еще в лесах будет.

Екатеринбург, Марина Иванова

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