Сокращение строительных полномочий гордумы обсудят за закрытыми дверями

Ближайшее заседание комитета заксобрания по жилищной политике пройдет в закрытом режиме, без присутствия СМИ.
Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе заксо, такое решение принял председатель комитета, единоросс Валентин Лаппо. Отметим, что на завтрашнем заседании будет рассматриваться вопрос о сокращении градостроительных полномочий думы Екатеринбурга.
После принятия новых законов городские депутаты лишатся права утверждать правила землепользования и застройки, а также местные градостроительные нормативы. Авторы законопроекта – спикер Людмила Бабушкина, бывший мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий, депутаты Валентин Лаппо, Армен Карапетян, Вячеслав Вегнер, Евгений Зяблицев и другие.
У муниципальных депутатов отношение к новому законопроекту неоднозначное. Например, застройщик Владимир Крицкий поддержал его, заявив, что это позволит ускорить принятие градостроительных документов. А председателя комиссии ЕГД по городскому хозяйству Александра Колесникова встревожил тот факт, что изменения в местные градостроительные нормативы больше не будут подконтрольны городским депутатам.
Екатеринбург, Евгения Вирачева
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