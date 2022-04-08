Депутатам ЕГД урежут градостроительные полномочия: плюсы и минусы

На ближайшем заседании областного заксо депутаты примут законы, которые лишат их коллег из ЕГД права утверждать правила землепользования и застройки (ПЗЗ), а также местные градостроительные нормативы. Хорошо это или плохо, разбирался «Новый День».

Законопроекты разработаны группой депутатов. В пояснительной записке к одному из них говорится, что местные градостроительные нормативы утверждаются или местной думой, или, если на то есть специальный региональный закон, местной администрацией. Именно администрации Екатеринбурга областные депутаты и предлагают передать эти полномочия.

Один из соавторов законопроектов, депутат заксо от «Единой России» Вячеслав Вегнер, пояснил «Новому Дню», что нововведения направлены на то, чтобы сократить время принятия градостроительных решений. «Раньше, когда все эти полномочия были у областного минстроя, всем занимался только минстрой – законодательное собрание не принимало участия в градостроительных процедурах. Когда мы передали полномочия обратно городу, то передали их по «старой» модели, эпохи Якоба, – и администрации, и думе. Мы считаем, что в сложившихся условиях это неправильно. Сейчас очень важна скорость принимаемых решений, от этого многое зависит, – подчеркнул Вегнер. – Я говорил с некоторыми депутатами городской думы – они считают, что это правомерно».

С ним согласен городской депутат-застройщик Владимир Крицкий. «Я согласен. Ускорится прохождение документов. Ситуация сейчас непростая, правительство РФ работает над сокращением сроков рассмотрения градостроительных документов, и это как раз принимается с той же целью. Участие депутатов сохраняется в рамках комиссии, на паритетных началах. Участие депутатов сохраняется при принятии Генплана, а это основной градостроительный документ. Так что говорить, что роль депутатов исключается – это неправильно».

Председатель комиссии ЕГД по городскому хозяйству Александр Колесников настроен не так однозначно. Депутат согласен, что такое нововведение будет благом для администрации, потому что из цепочки принятия решений уйдут два звена. Он напомнил, что сейчас изменения в ПЗЗ проходят несколько этапов: сначала вопрос рассматривает межведомственная комиссия ПЗЗ, куда входят 9 депутатов гордумы, потом, если все хорошо – комиссия думы по городскому хозяйству, председателем которой является сам Колесников, потом – гордума, потом – глава. Теперь путь принятия решений сократится наполовину: межведомственная комиссия – глава.

«Как дальше будет, я не знаю. Но в межведомственнойкомиссии по ПЗЗ в любом случае остаются городские депутаты, никуда они не денутся, другой вопрос – толковые или бестолковые, – отмечает Александр Колесников. – У меня другое вызывает сомнения. Вы на ПЗЗ делаете акцент, а ведь у нас и муниципальные градостроительные нормативы забирают. Изменения в них сейчас вносятся администрацией, но через гордуму. А если в мэрии вдруг окажется непорядочный человек, он может действовать в интересах застройщика. Сейчас у нас деятельностьзастройщика регламентируется, в том числе, и МГН, которые меняются довольно редко – на моей памяти только один раз. Но об этом все СМИ молчат, а меня именно это больше беспокоит. Потому что изменения МГН будут неподконтрольны депутатам».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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