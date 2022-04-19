Часть градостроительных полномочий ЕГД передали мэру

Депутаты заксобрания приняли в первом чтении законопроект о передаче части градостроительных полномочий городской думы главе Екатеринбурга. За проголосовали 36 депутатов, против – 9.

Докладчик по вопросу, единоросс Валентин Лаппо, заявил, что это поможет сократить время принятия решений по строительству и увеличит инвестиционную привлекательность региона.

Как уже сообщал «Новый День», депутатов ЕГД планируют лишить права утверждать правила землепользования и застройки (ПЗЗ), а также местные нормативы градостроительного проектирования (МНГП). Законопроекты разработаны группой депутатов. В пояснительной записке к одному из них говорится, что местные нормативы градостроительного проектирования утверждаются или местной думой, или, если на то есть специальный региональный закон, местной администрацией. Именно администрации Екатеринбурга областные депутаты и предлагают передать эти полномочия.

Во время обсуждения депутат Игорь Аксёнов спросил, как при этом соблюсти баланс интересов горожан и застройщиков. По словам Лаппо, для этого, во-первых, проводятся публичные слушания, а во-вторых, в межведомственной комиссии по подготовке изменений в ПЗЗ из 25 человек 9 – депутаты гордумы. Сейчас, по мнению Лаппо, проекты документов сталкиваются с множеством «рогаток» – сначала межведомственная комиссия, потом комиссия гордумы по городскому хозяйству, потом – вся дума. «А летом жизнь в думе вообще замирает», – заявил областной депутат.

Его коллега Виктор Маслаков отметил, что обсуждаемые полномочия были переданы гордуме в 2018 году «в порядке эксперимента», а до этого с ними прекрасно справлялась городская администрация. Кроме того, считает Маслаков, сейчас застройщики остро нуждаются в сокращении сроков принятия документов.

Сказал свое веское слово и бывший мэр Екатеринбурга депутат заксо Аркадий Чернецкий. Он заявил, что оппозиция, говоря о прозрачности процедуры, уводит разговор в сторону. «Законопроект, который мы обсуждаем, называется «Об особенностях утверждения в МО Город Екатеринбург местных нормативов градостроительного проектирования и правил землепользования и застройки. Те, кто думает, что каждый объект, построенный в Екатеринбурге, обсуждался с депутатами, глубоко ошибаются. При мне этого не было», – подчеркнул он. Сейчас, заявил Чернецкий, формируется долгосрочная законодательная база.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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