Срок публичных консультаций по законопроектам в 2022 году сократят на неделю

Сегодня комитет заксо по промышленной политике рассмотрит законопроект, уменьшающий срок публичных консультаций по проектам нормативно-правовых актов Свердловской области.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что 5 апреля 2022 года первый замгубернатора Алексей Шмыков провел заседание, на котором обсуждалось поручение губернатора ускорить принятие проектов нормативных правовых актов, необходимых для обеспечения устойчивости экономики. В совещании приняли участие чиновники, депутаты заксо, а также бизнес-омбудсмен Елена Артюх. Они решили, что исполнить поручение возможно, если сократить сроки проведения публичных консультаций по проектам НПА в рамках оценки регулирующего воздействия.

Сейчас в областном законе прописано, что процедура публичных консультаций может длиться от 10 до 30 рабочих дней. В законопроекте предлагается сократить минимальный срок до трех рабочих дней.

Как уже сообщал «Новый День», это не единственный законопроект об ускорении принятия экономических решений, который примут на ближайшем заседании заксо 19 апреля. Например, комитет по жилищной политике уже одобрил проект закона, по которому в процессе утверждения правил землепользования и застройки (ПЗЗ), а также местных нормативов градостроительного проектирования (МНГП) в Екатеринбурге существенно сократится роль депутатов гордумы.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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