Опрессовки в Екатеринбурге пройдут в четыре этапа, первый – уже в мае

Опрессовки в Екатеринбурге, Березовском и Верхней Пышме пройдут с мая по август в четыре этапа. Первый этап – с 17 до 20 мая. Но воду, как и в прошлом году, обещали не отключать.

Как сообщили в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании, гидравлические испытания пройдут в следующие даты:

– первый этап с 17 по 20 мая;

– второй этап с 7 по 10 июня;

– третий этап с 19 по 22 июля;

– четвертый этап с 9 по 12 августа.

«Испытания трубопроводов проведут от насосных станций, без ограничения горячего водоснабжения потребителей», – уточнили в ЕТК. Напомним, в прошлом году во время опрессовок горячую воду тоже не отключали, за исключением тех случаев, когда такое решение принимала управляющая компания.

Также в рамках подготовки к отопительному сезону тепловые станции и котельные пройдут профилактику. Но для таких работ придется отключить потребителей от ГВС.

График ремонта водоподготовок теплоисточников в Екатеринбурге:

– Ново-Свердловская ТЭЦ с 4 по 17 июля;

– Среднеуральской ГРЭС с 6 по 19 августа.

«Уход теплового источника на ремонт не всегда означает прекращение подачи горячей воды, при наличии технической возможности потребители будут переключены на другие теплоисточники», – сообщили в ЕТК.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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