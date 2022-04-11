Опрессовки в Екатеринбурге пройдут в четыре этапа, первый – уже в мае

Опрессовки в Екатеринбурге, Березовском и Верхней Пышме пройдут с мая по август в четыре этапа. Первый этап – с 17 до 20 мая. Но воду, как и в прошлом году, обещали не отключать.
Как сообщили в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании, гидравлические испытания пройдут в следующие даты:
– первый этап с 17 по 20 мая;
– второй этап с 7 по 10 июня;
– третий этап с 19 по 22 июля;
– четвертый этап с 9 по 12 августа.
«Испытания трубопроводов проведут от насосных станций, без ограничения горячего водоснабжения потребителей», – уточнили в ЕТК. Напомним, в прошлом году во время опрессовок горячую воду тоже не отключали, за исключением тех случаев, когда такое решение принимала управляющая компания.
Также в рамках подготовки к отопительному сезону тепловые станции и котельные пройдут профилактику. Но для таких работ придется отключить потребителей от ГВС.
График ремонта водоподготовок теплоисточников в Екатеринбурге:
– Ново-Свердловская ТЭЦ с 4 по 17 июля;
– Среднеуральской ГРЭС с 6 по 19 августа.
«Уход теплового источника на ремонт не всегда означает прекращение подачи горячей воды, при наличии технической возможности потребители будут переключены на другие теплоисточники», – сообщили в ЕТК.
Екатеринбург, Анастасия Истомина
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube