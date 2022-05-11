В Екатеринбурге с сегодняшнего дня начнут отключать отопление

С сегодняшнего дня, 11 мая, энергетики начнут поэтапно отключать отопление в домах Екатеринбурга. В последнюю очередь тепло пропадет в больницах, школах, детсадах и других соцобъектах. С 17 мая начнутся опрессовки.

«После перевода энергообъектов (ТЭЦ, котельных, теплопунктов и т.п.) на летний режим работы и прекращения отопления, вода будет подаваться для обеспечения горячего водоснабжения, – сообщили в пресс-службе ПАО «Т Плюс». – В межотопительный период энергетики проведут полномасштабные работы по подготовке основного и вспомогательного оборудования к следующей зиме».

Как ранее писал «Новый День», опрессовки в Екатеринбурге, Березовском и Верхней Пышме пройдут с мая по август в четыре этапа. Первый этап – с 17 до 20 мая. Но воду, как и в прошлом году, обещали не отключать. Второй этап с 7 по 10 июня; третий с 19 по 22 июля; четвертый этап с 9 по 12 августа.

Также в рамках подготовки к отопительному сезону тепловые станции и котельные пройдут профилактику. Но для таких работ придется отключить потребителей от ГВС: Ново-Свердловской ТЭЦ с 4 по 17 июля; Среднеуральской ГРЭС с 6 по 19 августа.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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