«Объемы пришлось подкорректировать»: стартуют летние ремонты сетей

В Екатеринбурге скорректировали планы летней ремонтной кампании, в том числе и в связи с экономической ситуацией.

Об этом заявил на брифинге замглавы Екатеринбурга Владимир Гейко. «Средства выделены плановые, объемы пришлось подкорректировать», – сказал он. Тем не менее, планы очень обширные. Ремонтная кампания начнется сразу после отключения отопления. В планах администрации – заменить 70 км тепловых сетей, 40 км водопроводных и канализационных сетей, несколько десятков тысяч километров электросетей, а также газопроводы.

Как ранее писал «Новый День», с сегодняшнего дня в Екатеринбурге отключают отопление. Вскоре начнутся первые опрессовки в Екатеринбурге, Березовском и Верхней Пышме. Первый этап запланирован с 17 до 20 мая. Но воду, как и в прошлом году, обещали не отключать. Второй этап пройдет с 7 по 10 июня; третий с 19 по 22 июля; четвертый этап с 9 по 12 августа.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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