На Среднем Урале начали делать бумагу, которая подойдет для ЕГЭ

Туринский целлюлозно-бумажный завод (ЦБЗ) запустил линию по производству офсетной бумаги из собственного сырья. Мощности предприятия позволят закрыть 7% российского рынка.

«Произошел резкий дефицит на рынке офсетной бумаги, но поскольку наше предприятие на протяжении 60 лет выпускало бумажные изделия, у нас есть необходимая технологическая цепочка оборудования и все необходимые специалисты. В связи с потребностью мы возобновили выпуск офсетной бумаги», – рассказал генеральный директор управляющей компании «Тура» Дмитрий Русаков.

Как сообщили в ДИПе, ежедневно на заводе производят 7 тысяч пачек бумаги высокой степени белизны, что позволяет ее использовать в том числе при проведении ЕГЭ. «У министерства образования есть требования: не менее 80% белизны. Мы выпускаем продукт 105% белизны, поэтому наша бумага может быть направлена в образовательные учреждения», – сказал Дмитрий Русаков. Для отбеливания бумаги используют гипохлоридную технологию, что позволяет не зависеть от иностранных поставщиков.

На имеющихся мощностях завод может производить до миллиона пачек бумаги в месяц и закрывать все потребности Свердловской области. В планах предприятия расширить производство и увеличить выпуск бумаги до 200 тонн в сутки, что позволит занять 15% всего российского рынка. Инвестиции в проект оцениваются в 2 миллиарда рублей.

Как уже сообщал «Новый День», около трех недель назад в магазинах Екатеринбурга в несколько раз подорожала офисная бумага формата А4, а где-то купить ее было вообще невозможно.

Туринск, Елена Владимирова

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