Взлетевшие цены на бумагу возмутили родителей школьников. ФАС призывают вмешаться

В магазинах Екатеринбурга в несколько раз подорожала офисная бумага формата А4. Сотрудники офисов жалуются, что невозможно купить пачку бумаги, например, по 450 рублей, как это можно было сделать совсем недавно. Это подтверждает информация на сайтах супермаркетов. Например, «Метро» в Екатеринбурге предлагает бумагу SVETOCOPY A4, 80г/м2 за 899 рублей, Aro A4, 80г/м2 – за 799 рублей, а за пачку Color Сopy А4 160г/м2 (250 листов) придется заплатить уже 1108,89 рублей. В магазине DNS пачка бумаги Xerox Colotech+ (A4, 300 г/м², 125 листов) стоит 950 рублей, 250 листов – 2599 рублей. На сайте магазина «М-видео» предлагают бумагу по 1999 и 1699 рублей.

От ситуации пострадали не только офисные работники, но и родители школьников. Посетители форума U-mama.ru жалуются, что многих из них учителя просят покупать бумагу для ВПР (всероссийских проверочных работ). «В нашей школе попросили больше пачек с каждого класса, чем в прошлом году. На фоне нынешних цен на бумагу это даже не смешно. Возмущена. Негодую. Может отменить ВПР?» – пишет пользователь Аноним 748. «С учетом что сейчас бумага 1600 за пачку 500 листов....пусть онлайн проводят», – отвечает ей Аноним 865. «Если сейчас родители будут покупать бумагу в классы и не обратят на это внимание ФАС (пачка 1100 руб), Минобра, централизованной бухгалтерии подведомственных школ управ. образования, то нам и дальше будут говорить, денег нет, но вы держитесь, может, всё-таки государство обеспечит бумагой школы, суды, налоговые, министерства и подведомственные учреждения?» – задается вопросом Exelka. Не прошли мимо темы и некоторые политики: свердловское отделение партии «Родина» потребовало от областного УФАС разобраться с ситуацией.

Отметим, что некоторые органы власти уже давно экономят на бумаге. В пресс-службе заксо «Новому Дню» сообщили: «У нас давно электронный документооборот действует, поэтому сейчас без изменений». «У нас на протяжении уже многих лет работа ведется через систему электронного документооборота», – солидарны в ДИПе. «На электронный документооборот Екатеринбургская городская дума начала переходить давно. Происходило это поэтапно и планомерно. Ситуация с повышением цен на расходные материалы для печатной техники и бумагу ускорила процесс. Это не значит, что распечатывать документы в городской думе перестанут совсем, потому что работа представительного органа предполагает выпуск официальных обязательных документов. Но будут расставлены приоритеты: там, где можно обойтись без работы принтера, будем обходиться», – рассказали в гордуме Екатеринбурга.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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