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Среда, 23 марта 2022, 12:00 мск

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ФАС проверит производителей офисной бумаги из-за резкого роста цен на продукцию

Федеральная антимонопольная служба России проверит обоснованность роста цен на бумагу у производителей.

«На фоне большого количества жалоб от граждан антимонопольная служба запросила у крупнейших производителей бумаги необходимую для проверки информацию», – говорится в сообщении ФАС в Telegram.

Ведомство добавило, что при выявлении нарушений антимонопольного законодательства и «установления экономически необоснованных цен отдельными продавцами» ФАС незамедлительно примет меры реагирования.

Ранее в социальных сетях появились жалобы на резкий рост цен на офисную бумагу формата А4 в магазинах в разных регионах РФ на фоне повышенного спроса на эту продукцию.

Накануне в Минпромторге РФ заявили, что поставки офисной бумаги стабилизируются в течение недели. В министерстве заверили, что отечественные производители офисной бумаги способны полностью обеспечить потребности внутреннего рынка.

Надо отметить, что на фоне санкционного давления на Россию и логистических проблем европейские производители прекратили поставку российским предприятиям химикатов, необходимых для производства беленой целлюлозы. В Минпромторге РФ заявили, что проблемы с доставкой импортных химикатов привели к тому, что на одном из крупнейших комбинатов провели перестройку технологического процесса и «нашли новое решение для производства».

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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