УФАС запретило производителю туалетной бумаги говорить о повышении цен

Генеральный директор предприятия «Уралвторма» Андрей Таганкин получил предостережение от Свердловского управления ФАС за то, что публично высказался о повышении цен на туалетную бумагу.

«Генеральный директор выступил в средствах массовой информации с заявлением о скором повышении цен на санитарно-гигиенические изделия (туалетную бумагу и салфетки). Подобные публичные заявления должностных лиц могут быть восприняты хозяйствующими субъектами, осуществляющими реализацию продовольственных товаров, как руководство к действию. Как следствие, это может привести к необоснованному росту цен на санитарно-гигиенические изделия», – сообщили в пресс-службе УФАС. В ведомстве также предупредили о недопустимости необоснованного повышения цен, в том числе в ситуации возможного увеличения спроса на товары.

Ранее Андрей Таганкин заявил порталу e1.ru: «Вся белая бумага, которая офисная, идет на производство сангигиенических изделий. Это туалетная бумага и салфетки. Конечно, цена на них будет возрастать. Соответственно, мы все это увидим. Изменятся цены на данную продукцию на полках магазинов».

Как уже сообщал «Новый День», в Екатеринбурге в несколько раз подорожала офисная бумага.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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