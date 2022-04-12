Первомай-2022 в Екатеринбурге пройдет под знаком Z

В Екатеринбурге после двухлетнего перерыва снова состоится большая первомайская демонстрация. Свердловская федерация профсоюзов подаст заявку на проведение праздничного митинга на площади 1905 года с числом участников 20-25 тысяч человек – точное их количество станет известно ближе к концу апреля.

Сценарий первомайского шествия остается прежним. Колонны трудящихся соберутся в 9 часов утра на улице Пушкина и торжественно прошагают к памятнику Ленину, возле которого пройдет митинг с участием первых лиц Свердловской области. Но в этом году у трудящихся будут новые лозунги.

Комитет солидарных действий Федерации независимых профсоюзов России рекомендовал регионам использовать следующие слоганы: «ZA Мир! Труд! Май!», «Zа армию! Zа президента!», «Когда мы едины – мы непобедимы!», «Ликвидации и простою – нет! Национализации – да!», «Гарантии роста российскому производству!», «Сила – в сплоченности! Правда – в единстве!», «Миру – мир!», «Ударным трудом – по санкциям!» и другие.

Представитель Федерации профсоюзов в Уральском федеральном округе Аксана Сгибнева пояснила «Новому Дню», что каждый регион может добавлять в этот список свои лозунги, которые наиболее актуальны для местных профсоюзов. «Для нас на Урале особенно важны требования по сохранению предприятий и рабочих мест; индексации зарплат, пенсий и пособий, требования по МРОТ – не ниже потребительской корзины и по переобучению сотрудников», – отметила она.

Кроме того, ФНПР организует всероссийский автопробег с девизом «Za мир без нацизма», который 26 апреля пройдет через Екатеринбург. Мероприятие отметят в городе небольшим митингом на 150-200 человек.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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