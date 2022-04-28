Свердловские коммунисты вместо первомайского митинга проведут субботник

Свердловские коммунисты не примут участие в официальной первомайской демонстрации в Екатеринбурге. Вместо этого партийцы отправятся на субботник в Шарташский парк, на Каменные Палатки. Мероприятие состоится 1 мая в 11 часов, сообщили в пресс-службе обкома КПРФ.

Коммунисты рассчитывали провести праздничное шествие и митинг отдельно от марша профсоюзов и партии «Единая Россия». Но МОБ не согласовал заявку на публичное мероприятие, предложив КПРФ идти в общей колонне. Кроме того, коммунисты получили негласный запрет на партийную символику и политические лозунги. Поэтому партийцы решили поменять формат.

Выбор места для субботника в обкоме объяснили так: «Это культовое место, где 100 лет назад проводились нелегальные рабочие собрания, маевки и сборы большевиков. Как и тогда, власть вновь загоняет в подполье тех, кто стоит на защите народных масс, предлагает альтернативные пути развития государства. Чем все это закончилось для самой власти, мы все прекрасно помним из учебников школьной истории». Участникам субботника организаторы обещают дружескую атмосферу и пироги.

Как ранее писал «Новый День», 1 мая на площади 1905 года после двухлетнего перерыва пройдет праздничный митинг Свердловской федерации профсоюзов с участием первых лиц региона. Перед этим колонна из 25 тысяч человек торжественно пройдет по проспекту Ленина. В этом году основные первомайские лозунги будут содержать букву Z, ставшую символом спецоперации на Украине. В общей колонне пройдут все парламентские партии, за исключением КПРФ. Малым партиям также не разрешили проводить отдельные митинги.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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