Все партии 1 Мая пройдут одной колонной

Первая за два года первомайская демонстрация в Екатеринбурге пройдет в обновленном режиме: все политические партии и движения должны будут прошествовать в одной колонне с Федерацией профсоюзов и разойтись, как только закончится ее митинг. Об этом сообщили «Новому Дню» представители сразу нескольких партий.

В Свердловском отделении «Единой России» рассказали, что ожидают увидеть на демонстрации около 2500 однопартийцев. Выйти на проспект Ленина вместе с профсоюзами единороссы планируют с лозунгами «Zа мир», «Zа труд», «Zа май», «Zа президента». Представители «Справедливой России – за правду» выйдут на акцию с лозунгами «За социальные гарантии», «За социальные гарантии», «За справедливость». Об этом «Новому Дню» рассказал депутат Госдумы от этой партии Андрей Кузнецов. Он также сообщил, что в этом году все партии пойдут в одной колонне, а отдельного митинга у справороссов не будет. Источник в КПРФ говорит, что в некоторых городах области коммунистам предлагали в Первомай отказаться от партийной символики и политических лозунгов. Проведение самостоятельного митинга тоже пока под вопросом. Тем не менее, КПРФ планирует вывести на первомайскую демонстрацию около 700 человек. В МОБе «Новому Дню» сообщили, что организатором демонстрации является ФПСО, поэтому вопрос про партийную символику лучше адресовать им.

При этом «малым» партиям разрешать собственные митинги не спешат и предлагают присоединиться к профсоюзному шествию. Например, такое предложение от МОБ получил председатель регионального отделения Межрегионального объединения коммунистов Николай Алянич, который уведомил МОБ о проведении 1 мая митинга для «выражения протеста против капиталистических отношений и связанных с ним нарушений прав человека в России». На его письмо в министерстве ответили, что «Традиционно 1 мая Свердловская область, как и все регионы нашей страны, отмечает Праздник весны и труда массовыми мероприятиями, уличными концертами, ярмарками и другими мероприятиями», в связи с чем ФПСО проведет шествие и митинг, «тематическое содержание которых связано с защитой прав трудящихся и праздником начала весны».

«Организация и проведение 1 мая иных публичных мероприятий, сочетающих в себе различные формы, цели которых соотносятся с тематикой праздника и запланированных Федерацией Профсоюзов Свердловской области публичных мероприятий, создаст дополнительные сложности при обеспечении общественного порядка и безопасности, являющихся необходимым условием гарантии реализации конституционного права на проведение публичных мероприятий», – говорится в ответе министерства.

Как уже сообщал «Новый День», Свердловская федерация профсоюзов планирует вывести на демонстрацию 20-25 тысяч человек. Сценарий первомайского шествия остается прежним. Колонны трудящихся соберутся в 9 часов утра на улице Пушкина и торжественно прошагают к памятнику Ленину, возле которого пройдет митинг с участием первых лиц Свердловской области. Но в этом году у них будут новые лозунги. Комитет солидарных действий Федерации независимых профсоюзов России рекомендовал регионам использовать следующие слоганы: «Zа Мир! Труд! Май!», «Zа армию! Zа президента!», «Когда мы едины – мы непобедимы!», «Ликвидации и простою – нет! Национализации – да!», «Гарантии роста российскому производству!», «Сила – в сплоченности! Правда – в единстве!», «Миру – мир!», «Ударным трудом – по санкциям!» и другие.

Напомним, 1 мая 2020 года из-за коронавируса прошло без митингов и шествий. Впервые за 131 год с момента существования праздника его отмечали дома. Люди украшали праздничными плакатами и воздушными шарами балконы и окна, поздравляли друг друга в социальных сетях. Примерно так же прошел Первомай 2021 года.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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