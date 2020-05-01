Пустые улицы и поздравления через громкоговорители – Первомай в режиме самоизоляции (ФОТО, ВИДЕО)

Екатеринбург встретил 1 мая 2020 года без митингов и шествий. У Главпочтамта, откуда традиционно многотысячная колонна идет с плакатами и песнями по проспекту Ленина до Площади 1905 года, сегодня было пусто. Возле стартовой точки съемочная группа «Нового Дня» встретила только волонтеров, полицейских и редких прохожих.

Первомай в режиме самоизоляции

Впервые за 131 год с момента существования праздника его отмечают дома. Люди украшают праздничными плакатами и воздушными шарами балконы и окна, поздравляют друг друга с праздником в социальных сетях. «В этом году федерация профсоюзов Свердловской области призвала жителей региона отметить Первомай в самоизоляции. Основной акцент акции переносится в социальные сети, где проходит флешмоб «Первомай шагает по стране». Мы призвали людей постить фотографии с мероприятий прошлых лет, личные фото», – рассказала пресс-секретарь федерации профсоюзов Свердловской области Аксана Сгибнева.

В Березовском местных жителей с Праздником Весны и Труда поздравляют через громкоговорители – машина, транслирующая праздничное обращение главы, ездит по городу. Людей на улицах мало – но можно увидеть поздравления в окнах домов, около школ. Представитель координационного совета местных профсоюзов Анастасия Тесленко рассказала, что планируется провести конкурс среди участников, опубликовавших фотографии, посвященные Первомаю.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 01.05.20

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