Апокалиптичный Первомай: в центре города в праздничное утро – ни души (ФОТО)

Первомай в 2020 году в Екатеринбурге запомнится надолго: никогда еще центр города не был настолько пустым. Сейчас на Плотинке, у Главпочтамта и мэрии не видно ни одного прохожего. Встретить можно только волонтеров, которые готовятся раздавать маски.

В прошлые годы в это время в центре Екатеринбурга уже было многолюдно – шла активная подготовка к первомайским митингам. Но в этом году ни одного реального массового мероприятия не будет в связи с действующим режимом повышенной готовности. И, похоже, жители Екатеринбурга всерьез восприняли угрозу штрафов за прогулки далеко от дома. Как передает корреспондент РИА «Новый День», около 10 часов в центре Екатеринбурга нет ни души.

У Главпочтамта мы встретили только волонтеров, которые будут раздавать маски прохожим и пассажирам общественного транспорта. Напомним, с сегодняшнего дня в Екатеринбурге начал действовать масочный режим – без маски нельзя появляться в общественных местах: вас не пустят ни в транспорт, ни в магазин.

Напомним, демонстраций сегодня никаких не будет. Вместо этого профсоюзы будут участвовать в флешмобе #ПервомайШагаетПоСтране. Работникам предлагается украсить балконы и окна плакатами с лозунгами «Мир! Труд! Здоровье!», флажками и шариками, а фотографии постить в соцсетях.

В федерации также планировали акцию «Первомайский гудок». Ее суть в том, чтобы в 10 часов утра 1 мая, когда традиционно начиналось массовое шествие профсоюзов, общественный транспорт – автобусы, троллейбусы и трамваи – одновременно подали звуковой сигнал. Но в Екатеринбурге эту акцию не удалось согласовать с ГИБДД.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Влад Тринько

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