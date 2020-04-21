Первомай пройдет онлайн: профсоюзы предлагают отмечать праздник на балконах и в соцсетях

В федерации профсоюзов Свердловской области рассказали, как будут праздновать День всех трудящихся в условиях пандемии коронавируса. Все массовые шествия и митинги, запланированные на 1 мая, отменены. Вместо этого работникам предлагают отмечать Первомай в соцсетях и на балконах.

Как сообщили в пресс-службе ФПСО, в регионе планируется несколько акций. В частности, это звуковой сигнал «Первомайский гудок», который зазвучит в 10 часов утра 1 мая, когда традиционно начинались митинги и шествия. Также федерация ведет переговоры с МЧС, чтобы передать аудиопоздравление через громкоговорители, служащие сейчас средством оповещения жителей о необходимости соблюдать режим самоизоляции. Еще одно мероприятие – волонтерское движение для поддержки ветеранов профсоюзного движения. К участию приглашены партия «Единая России» и ОНФ.

Кроме того, свердловская федерация объявляет акцию «Первомай в твоем доме». Суть заключается в том, что работники размещают в окнах и на балконах своих квартир плакаты с первомайской символикой, праздничные шары (их раздадут отдельно членам профсоюзов), включают с балконов трудовые марши и песни о труде. Фотографии и видеоролики празднования предлагается размещать в соцсетях с хештегом #ПервомайШагаетПоСтране, и таким образом будет организован флешмоб в режиме онлайн. Также состоится региональный конкурс на лучший первомайский пост в соцсетях с призовым фондом 50 тысяч рублей.

Помимо этого, в федерации планируют изготовление и раздачу защитных масок с логотипом #1Мая. «Несмотря на внесенные изменения по месту проведения коллективных акций, требования профсоюзов 1 Мая 2020 года остаются неизменными – обеспечить достойную зарплату, полную занятость, безопасные условия труда и соблюдение прав работников в социально-трудовой сфере», – сообщили в пресс-службе ФПСО. Тем не менее, пандемия коронавируса немного скорректировала первомайские лозунги. Профсоюзы обратят внимание на обеспечение работников защитными средствами от инфекций (маски, перчатки, антисептики, соблюдение социальной дистанции), а также потребуют от работодателей не допустить сокращений и долгов по заработной плате.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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