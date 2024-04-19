В Екатеринбурге вместо первомайского шествия пройдет митинг на стадионе

Федерация профсоюзов Свердловской области отметит 1 Мая не шествием, а митингом. Акция состоится на стадионе «Екатеринбург Арена» с 10 до 11 часов. В этом году выбран девиз «Достойный труд каждого – гарантия благополучия семьи и развития страны!»

Первомайские мероприятия запланированы в 30 муниципалитетах области. Массовых шествий нигде не будет. Профсоюзы отметят День Весны и Труда проведением субботников, посадкой деревьев. Областная федерация призывает расклеивать на окнах и балконах плакаты с первомайской символикой, как было во время ковидных ограничений.

Напомним, в Свердловской области действуют дополнительные меры безопасности после теракта в «Крокус Сити Холл» в Москве. Ограничения по массовым мероприятиям продлятся до 10 мая. В 2023 году в Екатеринбурге также не проводили первомайскую демонстрацию по соображениям безопасности.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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