В Екатеринбурге отменили первомайскую демонстрацию

В Екатеринбурге 1 мая не будут проводить традиционное первомайское шествие. Такое решение было принято руководством Федерации независимых профсоюзов России, сообщил ЕАН глава ФПСО Андрей Ветлужских.

«Мы, профсоюзы, структура централизованная, и решения Федерации независимых профсоюзов для нас определяющие. По формам в этом году определены митинги», – сказал Ветлужских. По данным издания, областной митинг планируется провести на «Екатеринбург – Арене».

Ранее сообщалось, что в Москве и Санкт-Петербурге отменены первомайские демонстрации в целях безопасности.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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