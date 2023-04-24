Официальный Первомай пройдет в театре эстрады

Праздничный первомайский митинг в Екатеринбурге состоится в театре эстрады. Об этом «Новому Дню» сообщил заместитель председателя Федерации профсоюзов Свердловской области Алексей Киселев.

«Торжественное мероприятие в честь Дня Весны и Труда пройдет в театре эстрады с 10 до 11 часов. Будут первые лица области и города, представители трудовых коллективов и партий. Планируется включение обращения из Макеевки – это район, который курирует Свердловская область. Затем патриотические профсоюзные марши-песни, выступления коллективов предприятий и участников конкурса профсоюзной песни. А за час до начала торжественного митинга рядом со зданием театра эстрады пройдет молодежный флешмоб со знаменами и профсоюзной символикой», – рассказал Алексей Киселев.

Официальное мероприятие рассчитано на 650 человек. Проход на митинг будет только по пригласительным билетам, которые раздадут в отраслевых профсоюзах и органах власти. Политическим партиям также направлены приглашения. По словам Киселева, к митингу профсоюзов готовы присоединиться «Единая Россия», ОНФ, ЛДПР, «Справедливая Россия». КПРФ получили приглашение, но пока не дали ответа. «Новые люди» не заявлялись на мероприятие.

В 2023 году единый лозунг Первомая звучит так: «Солидарность трудящихся – единство страны». Организованные шествия и демонстрации были отменены по всей Свердловской области. Как сообщил собеседник агентства, в большинстве муниципалитетов пройдут встречи лидеров профсоюзов с главами в закрытых помещениях. В некоторых городах празднование 1 Мая соединят с автопробегом и спортивными соревнованиями.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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