Несистемные «левые» заявились на шествие и митинг 1 мая

Движение «Левое социалистическое действие» подало в Министерство общественной безопасности Свердловской области уведомление о проведении шествия и митинга 1 мая.

Как рассказали «Новому Дню» организаторы, они планируют сначала пройти колонной по проспекту Ленина, а потом провести митинг на площади 1905 года. Заявленная цель – празднование Международного дня солидарности трудящихся под лозунгом «Мир! Труд! Май!». Среди требований – повышение зарплат рядовым трудящимся и снижение руководителям, понижение пенсионного возраста до 60 лет у мужчин и до 55 – у женщин, установление 35-часовой рабочей недели, снижение коммунальных тарифов и т.д. Впрочем, в ЛевСД не исключают, что им откажут – подобные прецеденты уже случались.

Напомним, 16 апреля стало известно, что 1 мая в Екатеринбурге не будет традиционного первомайского шествия, организатором которого выступает Федерация независимых профсоюзов России. «Мы, профсоюзы, структура централизованная, и решения Федерации независимых профсоюзов для нас определяющие. По формам в этом году определены митинги», – сказал руководитель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских. По данным издания, областной митинг планируется провести на «Екатеринбург – Арене».

Ранее сообщалось, что в Москве и Санкт-Петербурге отменены первомайские демонстрации в целях безопасности.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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