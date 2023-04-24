Несистемным левым запретили праздничный митинг на Первомай

Министерство общественной безопасности Свердловской области отказало движению «Левое социалистическое действие» в проведении шествия и митинга в центре Екатеринбурга 1 Мая.

В ответе министерства (копия есть в редакции НД) говорится, что в Свердловской области действует режим базовой готовности, введенный указом президента № 756 от 19.10.2022. В соответствии с этим указом региональные власти имеют право «минимизировать факторы, создающие угрозу общественной безопасности». В связи с этим организаторам предлагают присоединиться к первомайским мероприятиям на стадионе «Екатеринбург Арена».

Как уже сообщал «Новый День», несистемные левые планировали сначала пройти колонной по проспекту Ленина, а потом провести митинг на площади 1905 года. Заявленная цель – празднование Международного дня солидарности трудящихся под лозунгом «Мир! Труд! Май!». Среди требований – повышение зарплат рядовым трудящимся и снижение руководителям, понижение пенсионного возраста до 60 лет у мужчин и до 55 – у женщин, установление 35-часовой рабочей недели, снижение коммунальных тарифов и т.д.

Напомним, 16 апреля стало известно, что 1 мая в Екатеринбурге не будет традиционного первомайского шествия, организатором которого выступает Федерация независимых профсоюзов России.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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