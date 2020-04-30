Свердловчан поздравят с 1 мая через уличные громкоговорители

Система оповещения ЧС в Свердловской области будет использована для поздравления жителей региона с Днем Весны и Труда. Завтра, 1 мая, уличные громкоговорители в муниципалитетах будут ретранслировать аудиосообщение председателя свердловской федерации профсоюзов Андрея Ветлужских, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе организации. Поздравления прозвучат трижды – в 11, 14 и 15 часов.

Напомним, в этом году праздник трудящихся пройдет без уличных демонстраций. Вместо этого профсоюзы будут участвовать в флешмобе #ПервомайШагаетПоСтране. Работникам предлагается украсить балконы и окна плакатами с лозунгами «Мир! Труд! Здоровье!», флажками и шариками, а фотографии постить в соцсетях.

В федерации также планировали акцию «Первомайский гудок». Ее суть в том, чтобы в 10 часов утра 1 мая, когда традиционно начиналось массовое шествие профсоюзов, общественный транспорт – автобусы, троллейбусы и трамваи – одновременно подали звуковой сигнал. Но в Екатеринбурге эту акцию не удалось согласовать с ГИБДД.

В пресс-службе ФПСО также добавили, что всю неделю продолжалась волонтерская акция по поддержке ветеранов профсоюзного движения. Сегодня в Екатеринбурге членам профсоюзов передали 1 тысячу поздравительных наборов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 30.04.20

Самозанятые в Свердловской области начали получать первые выплаты. / Брату главаря тагильской банды сутенеров-убийц отказали в досрочном освобождении. / Власти Североуральска просят губернатора закрыть въезд в город. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»