Профсоюзный лидер объяснил, почему КПРФ не пойдет в первомайской колонне

Лидер Свердловской областной федерации профсоюзов Андрей Ветлужских, который является организатором главной первомайской демонстрации, заявил, что был готов видеть коммунистов в общей первомайской колонне. Но решение о согласовании отдельных митингов – это все-таки прерогатива министерства общественной безопасности.

На сегодняшней пресс-конференции Ветлужских предположил, что МОБ согласовало шествие и митинг именно профсоюзам потому, что это – самая многочисленная организация, порядка 20-25 тысяч человек, но все желающие могли к ним присоединиться.

«Мы как организаторы были открыты. К нам обратились и «Справедливая Россия», и ЛДПР, с «Единой Россией» мы сразу договорились, что вместе идем, так же, как с ОНФ, и еще рядом организаций. Скорее всего, в целях безопасности было принято решение самой массовой организации дать разрешение, согласовав, что мы готовы идти со всеми вместе. А дальше уже каждая партия сама решение принимает. У вас же, журналистов, прочитал, что коммунисты решили сделать себе красивое мероприятие в виде маевки. От себя могу лишь сказать, что мы в своих рядах готовы принимать любые партии, тем более – парламентские», – заявил он.

Как уже сообщал «Новый День», коммунисты рассчитывали провести праздничное шествие и митинг отдельно от марша профсоюзов и партии «Единая Россия», но так же на проспекте Ленина. Однако МОБ не согласовал заявку на публичное мероприятие, предложив КПРФ идти в общей колонне. Поэтому партийцы решили поменять формат и провести маевку на Каменных Палатках.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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