Губернатор и правительство стали есть больше майонеза

Члены правительства Свердловской области и его глава губернатор Евгений Куйвашев стали есть больше майонеза. Об этом свидетельствуют данные госзакупок.

До конца года чиновники съедят 1500 килограммов майонеза. Для сравнения – в 2018 году для нужд правительства региона закупали 1300 килограммов популярного екатеринбургского продукта.

Отметим, что закупку соуса «Провансаль» проводит Управление зданиями правительства Свердловской области. Цена контракта – более 240 тысяч рублей.

Екатеринбург, Елена Сычева

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