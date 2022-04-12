Губернатор и правительство стали есть больше майонеза

Члены правительства Свердловской области и его глава губернатор Евгений Куйвашев стали есть больше майонеза. Об этом свидетельствуют данные госзакупок.
До конца года чиновники съедят 1500 килограммов майонеза. Для сравнения – в 2018 году для нужд правительства региона закупали 1300 килограммов популярного екатеринбургского продукта.
Отметим, что закупку соуса «Провансаль» проводит Управление зданиями правительства Свердловской области. Цена контракта – более 240 тысяч рублей.
Екатеринбург, Елена Сычева
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