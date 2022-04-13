Рыбаков сняли с льдины вертолетом МЧС (ФОТО)

С Исетского озера спасли двух рыбаков, которые чуть не погибли. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, сначала рыбаки провалились под лед, но смогли выбраться из воды на льдину. К ним на помощь поехали сотрудники Екатеринбургского пожарно-спасательного гарнизона и Уральского поисково-спасательного отряда МЧС России.

Спасатели обнаружили рыбаков, подплыв к ним на надувной резиновой лодке «Фрегат». Из-за неустойчивого льда подплыть к берегу не удалось и было решено вызвать вертолет Ми-8 МЧС России. Рыбаков подняли на борт с помощью спускового роликового устройства и отвезли в аэропорт Кольцово. Состояние мужчин медики оценили как удовлетворительное. К спасательной операции привлекались 14 человек и 4 единицы спецтехники.

ГУ МЧС России напоминает, что не стоит выходить на весенний лед и подвергать опасности свою жизнь и жизнь близких.

Среднеуральск, Елена Владимирова

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