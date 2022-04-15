Рыбаков, спасенных со льдин, штрафовать не будут

Рыбаки, которые по собственной глупости вышли на тонкий лед в середине апреля и чуть не утонули, отделаются испугом – штрафные санкции за спасательную операцию к ним применять не будут. Об этом «Новому Дню» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. «МЧС не взыскивает со спасенных за спасательные операции, такое никогда не практиковалось», – сказали в ведомстве.

Ранее Госдума рассматривала законопроекты о наказании рыбаков, которые вышли на лед, несмотря на предупреждения и запреты. Предполагалось налагать крупные штрафы для тех, на кого пришлось потратить бюджетные деньги, спасая с оторвавшихся льдин. Однако ни один из документов не прошел стадию слушаний и не был принят.

По данным из открытых источников, час полета вертолета Ми-8 стоит порядка 150-170 тысяч рублей. Например, к спасательной операции на Исетском озере на этой неделе пришлось привлекать 14 человек, рыбаков, вышедших на тонкий лед, доставали со льдины сначала сотрудники на надувной лодке, потом – вертолетом.

Екатеринбург, Елена Сычеыва

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