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Среда, 13 апреля 2022, 14:02 мск

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Книги про запрещенный в РФ Facebook* не исчезли с прилавков (ВИДЕО)

В России продолжают продавать книги, посвященные запрещенной России соцсети «Фейсбук»*. Документальные тома про детище Марка Цукерберга есть на прилавках практически любых книжных в крупных городах – это относительно свежие издания, 2021 и 2022 годов печати, но даже те, которые выпущены в этом году, не содержат никаких сносок и пометок о том, что Facebook* запрещён в России. Продавцы в книжных говорят, что распоряжений об изъятии книг, содержащих упоминание продуктов Meta*, признанных в стране экстремистскими, не поступало.

Книги про запрещенную соцсеть

Отметим, несколько лет назад, когда была запрещена в России демонстрация нацистской символики, вымарывать ее стали довольно быстро – причем даже из специализированной исторической и научной литературы, где демонстрацию можно было объяснить исследовательскими целями.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

* Продукты компании Meta, признанной экстремистской организацией, заблокированы в РФ.

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