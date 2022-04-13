В Екатеринбурге появятся мобильные пункты для медицинских профосмотров

«Медицинская фракция» Екатеринбургской городской думы планирует запустить проект профилактических осмотров жителей в мобильных пунктах – аналогичный тому, как проводилась вакцинация от коронавируса во дворах. Эту идею депутаты обсудили сегодня с главврачом ЦГБ № 23 Вадимом Юдиным.

По словам медиков, ежегодно диспансеризацию в больнице проходит около 27 тысяч человек. Но в основном это пожилые люди, которые и так часто посещают врачей. Вовлекать в профилактические осмотры нужно более молодых людей в возрасте 20-40 лет, у которых можно на ранних стадиях выявить хронические заболевания или предрасположенность к ним. На первичный осмотр и заполнение анкеты уходит около 40 минут. Депутаты согласились взять на себя информационную работу с населением.

«Каждый из нас должен заботиться о своем здоровье. Мы попробуем донести до наших избирателей, почему профилактические осмотры и диспансеризация – это важно, и где их можно пройти. Также мы планируем совместно с врачами больницы № 23 освоить новый формат выездных профосмотров – во дворах, общественных приемных депутатов и торговых центрах. Ровно так же, как мы проводили вакцинацию для жителей», – сообщил руководитель «медфракции» Алексей Вихарев.

Антон Швалев считает, что информировать надо, прежде всего, людей среднего возраста. Они не ходят в больницы, потому что «им некогда, надо работать». А волонтеры смогут убедить граждан потратить немного времени на свое здоровье.

«Мы прожили два года страшного периода – пандемии коронавируса. И сегодня жизненно важно людям проходить диспансеризацию, чтобы сберечь себя. Мы с коллегами будем объяснять, почему это так важно», – добавила Анастасия Немец.

Главврач ЦГБ № 23 Вадим Юдин сообщил, что готов выделить четыре фельдшерских бригады для мобильных профосмотров. «Если честно, я не верил в затею выездных пунктов вакцинации. Но люди шли и прививались, эксперимент оказался удачным. Волонтеры отрабатывали на 150%. За это депутатам большое спасибо. И мы готовы сотрудничать дальше», – прокомментировал глава больницы.

Еще одной важной темой стал вопрос реконструкции здания поликлиники ЦГБ № 23. Вся больница является архитектурным памятником, поэтому затраты на ремонт автоматически увеличиваются на 20-30%. По словам Юдина, федеральный центр выделил 143 миллиона рублей на обустройство первого этажа поликлиники и полуподвального помещения. Теперь стоит задача найти подрядчика, готового выполнить работы за эту сумму. Конечно, врачи мечтают о строительстве нового современного здания поликлиники, но тогда затраты будут несоизмеримо больше – как минимум 1,6 миллиарда рублей.

Кроме того, сейчас ЦГБ требуется капитальный ремонт крыши на 14 миллионов рублей. Эти деньги должны поступить из областного бюджета в рамках подготовки к Универсиаде (приведение в порядок зданий, которые находятся на гостевых маршрутах). Депутаты «медфракции» пообещали задействовать свои ресурсы, чтобы помочь больнице решить эти вопросы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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