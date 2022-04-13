В свердловский избирательный кодекс внесут сразу 97 изменений

Профильный комитет заксобрания сразу в трех чтениях одобрил законопроект о внесении в Избирательный кодекс Свердловской области 97 изменений.

Как сообщили в пресс-службе заксо, документ внесен в связи с необходимостью приведения областного законодательства в соответствие с федеральным. Добавим, после рассмотрения комитетом законопроект будет вынесен на пленарное заседание заксобрания 19 апреля, где с большой долей вероятности будет принят и вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Напомним, на федеральном уровне закон был принят в третьем чтении 11 марта. В нем прописаны правила дистанционного электронного голосования, но это далеко не единственное новшество. Например, теперь члены комиссии с правом совещательного голоса (ПСГ) останутся только на уровне ЦИК и субъектов федерации, и будут упразднены в окружных, территориальных и участковых избирательных комиссиях. Также будут ликвидированы муниципальные избирательные комиссии. Кроме того, после принятия закона в АПМ будет обязательна маркировка высказываний человека, включенного в список иноагентов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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