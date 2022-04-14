Лжецелительница выманивала у глухонемых золото, шубы и деньги (ФОТО)

В Екатеринбурге задержана 32-летняя женщина, подозреваемая в мошенничестве. По предварительным данным, она выманивала у своих жертв крупные суммы денег, ювелирные украшения и шубы, обещая восстановить здоровье. Чаще всего на ее удочку попадались слабослышащие и глухонемые люди.

Как сообщили в пресс-службе городского УМВД, женщина организовывала некие «магические» ритуалы и продавала «волшебные» предметы, например, свечи, якобы привезенные с Алтая и обладающие исцеляющей силой. За это она запрашивала у клиентов по несколько сотен тысяч рублей. Если у клиентов было мало денег, «целительница» охотно принимала золотые изделия, дорогие шубы и прочее имущество, которое потом сдавала в ломбард.

Люди с ограниченными возможностями искренне доверяли подозреваемой и рассказывали о ней знакомым в своих чатах. Фигурантка сама настаивала, чтобы каждый клиент привлекал знакомых – якобы так лечение будет более успешным.

При работе с потерпевшими полиции потребовался сурдопереводчик.

Сейчас в отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК Российской Федерации «Мошенничество в крупном размере». Она задержана.

Правоохранители предполагают, что на счету фигурантки могут быть десятки жертв. В связи с этим полиция просит граждан, узнавших ее, обращаться в органы внутренних дел по телефонам: (343)356-42-04 (дежурная часть ОП № 4) или 102 (02).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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